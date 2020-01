The Rhythm Section'ın galası yapıldı

Blake Lively’nin; Jude Law, Sterling K. Brown, Daniel Mays, Raza Jaffrey, Richard Brake ve Jade Anouka gibi oyuncularla birlikte rol aldığı The Rhythm Section galası yapıldı.

LIVELY DAMGA VURDU

Önce 29 Mart’ta sonra 22 Kasım’da gösterilmesi gündeme gelen ve son olarak 31 Ocak'ta seyirciyle buluşmasına karar verilen filmin gösterimine damga vuran isim Blake Lively oldu.

Başrol oyuncuları Blake Lively ve Jude Law'dan kırmızı halı pozu

İNCİ KOLYE DİKKAK ÇEKTİ



Geçen ekimde Ryan Reynolds ile olan evliliğinde üçüncü kızını kucağına alan 32 yaşındaki Hollywood yıldızı gecede Dolce & Gabbana tasarımı kadife siyah bir elbise tercih etti. Stilini Christian Louboutin diz üstü çizmelerle tamamlayan Blake Lively, aksesuar olarak da eldivenler ve incilerden oluşan bir kolye kullandı.



THE RHYTHM SECTION KONUSU



The Rhythm Section, uluslararası bir komplo ağını temel alıyor. Stephanie Patrick, kendisinin de olması gereken bir uçak kazasında ailesini kaybetmesinin ardından kötü bir durumdadır. Ailesini kaybetmesinin etkisinden uzun süre çıkamayan Stephanie, olayın aslında bir kaza olmadığını öğrenir ve bu onun için her şeyi değiştirir. Yaşamak için kendine amaç belirler ve bir suikastçı rolüne girerek ailesinin ölümünden sorumlu olan kişilerin peşine düşer. Kendini farklı bir kimliğe bürüyen Stephanie Patrick, bildikleri ile kendine söylenenlerin arasında kalan gizli gerçekleri öğrenmek amacındadır.