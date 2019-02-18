R&B dünyasının kötü çocuğu The Weeknd, 29. yaş gününü uzatmalı sevgilisi Bella Hadid ile birlikte kutladı. 2015'ten beri bir dargın bir barışık ilişkilerine devam eden ünlü çift, kamuflaj temalı partide uyumlarıyla dikkatleri üzenine topladı.
22 yaşındaki model, Timberland esintili bootile'leri, Prada çorapları, dalgalı saçları ve çekik göz makyajıyla geceye damga vurdu.
Aşklarının altın çağını yaşıdıkları konuşulan çiftin Instagram paylaşımları sonrası evlilik iddiaları tekrar gündeme geldi.
The Weeknd'in, geçin ekimdeki doğum gününde Bella Hadid'e evlenme teklifi ettiği gündeme gelmişti. 14 Şubat'ta romantik akşam yemeğiyle Bella Hadid'e ilanı aşkta bulunan The Weeknd'in yeni yaşındaki tavrı iddiaları güçlendirdi.