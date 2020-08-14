The Weeknd'den Beyrut için bağış

George-Amal Clooney ve Toni Garrn'dan sonra The Weeknd de Beyrut'ta geçen hafta yaşanan patlamanın mağdurları için harekete geçti. Kanadalı RB şarkıcısı destek için 300 bin dolar bağışta bulundu.

14.08.2020 - 11:34

The Weeknd'den Beyrut için bağış

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Black Lives Matters hareketine 500 bin dolar, corona virüsle mücadeleye ise 500 bin Kanada doları bağışlayan The Weeknd, yardımlarına bir yenisi daha ekledi. 30 yaşındaki şarkıcı Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta geçen hafta yaşanan ve 200'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan patlamanın ardından mağdurlar için 300 bin dolar bağış yaptı.

MENAJERİ AÇIKLADI

Kanadalı şarkıcının yaptığı bağışı, Lübnan-Kanada asıllı menajeri Wassim Slaiby Instagram'dan şu sözlerle duyurdu: Kardeşim The Weekend'e Lübnan için Küresel Yardım kampanyasına yaptığı cömert ve asil 300 bin dolarlık bağış için teşekkür ederim"

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