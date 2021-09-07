The Wire yıldızı ABD'li aktör Michael K. Williams evinde ölü bulundu

ABD'li ünlü aktör Michael K. Williams, 54 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Williams, New York Brooklyn'deki dairesinde ölü bulundu.

Ünlü oyuncunun aşırı doz uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği belirtiliyor.

New York polisi, Williams'ın ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğünü, ölüm nedeninin adli tıp raporuyla netlik kazanacağını açıkladı.



Brooklyn doğumlu oyuncu 2002-2008 yılları arasında yayınlanan HBO dizisi The Wire'da canlandırdığı 'Omar Little' karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

“Boardwalk Empire” ve “Lovecraft Country" dizileriyle “12 Years a Slave” ve “Assassin’s Creed” gibi filmlerde de rol alan Williams, “Lovecraft Country"deki performansıyla Emmy Ödülleri'nde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne aday gösterilmişti.