The Wire yıldızı Idris Elba: Diziyi hala izlemedim

Amy Poehler'a konuşan yıldız isim, “Açıkçası, The Wire dizisini izlemedim, bu yüzden biraz kötü hissediyorum. Ama bunun sebebi diziyi sevmemem değil. Ben oradaydım. O kadar yoğun ve gerçek bir projeydi ki, biz bile önemini o zamanlar anlamamıştık'' ifadelerini kullandı.



Elba, dizinin ilk üç sezonunda Russell “Stringer” Bell karakterini canlandırmış ve dizinin başrol oyuncularından biri olmuştu. Bu rolüyle, The Wire hayranları arasında çok sevilen bir isim haline gelmişti.



Dizinin hayran kitlesi hakkında konuşan Elba, “İzleyici buluşmalarına katılmadım. Bu yüzden biraz kulübün dışında kalmış gibi hissediyorum” dedi.



Amy Poehler, The Wire dizisinin hayatını değiştirdiğini belirtip Idris’i diziyi izlemeye teşvik etti ancak Elba bu öneriye sıcak yaklaşmadı.