Leonardo DiCaprio ile 2013 yapımı The Wolf of Wall Street (Para Avcısı) filminde birlikte rol alan oyuncu Thomas Middleditch, DiCaprio ile ilk tanışmasını anlattı.



IMDb Show’a katılan 37 yaşındaki Middleditch tanışma anından şu sözlerle bahsetti: “Uzun boylu ve çekici biri. Elini sıktım, gözlerimin içine baktı ve kendi kendime, ‘Anladım. Onun için söylenen sözlerin sebebini anladım’ dedim.”

Middleditch, esprili konuşmasında, “O bir mucize, o bir melek, ayakları yere değmiyor. Eridim. Beni kaldırıp sarsmasını; yanağıma, belki de dudağıma (kendi seçimi) küçük bir öpücük kondurmasını istedim” şeklinde konuştu.

Thomas Middleditch’in rol aldığı Godzilla: King of the Monsters filmi cuma günü vizyona giriyor.