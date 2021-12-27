THY’den George Clooney açıklaması: Reklam teklifimiz olmadı

Hollywood yıldızı George Clooney, aralık ayının başlarında İngiliz The Guardian gazetesine verdiği röportajda, 'ülkenin rejimi ve insan haklarına bakışı yüzünden' 35 milyon dolarlık bir anlaşmayı reddettiğini açıklamıştı. Günler sonra Clooney'in reddettiği reklam filminin THY olduğu iddia edildi.

“TEKLİFİMİZ OLMADI”



İddialar üzerine bir açıklama yapan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, “George Clooney severim, çok iyi bir oyuncudur, çok iyi filmleri vardır. Kendisine gerçekten şahsi olarak hayranlık duyarım ama hiçbir şekilde George Clooney reklamımızda oynatalım diye girişimimiz yok olmadı da. Konuşulan astronomik ücretler zaten dünyadaki bu tür yapılan anlaşmalara aykırı. Biz Türk Hava Yolları olarak dünyada birçok önemli reklam yıldızı veya önemli yüzle anlaşmaları olan, uluslararası reklamlar konusunda ödüller almış bir şirketiz. Bizim gibi şirketler sektör rayiçleri üzerinde bir anlaşma yapmayız. George Clooney ismiyle resmi olarak hiç ilgilenmedik hiçbir böyle teklifimiz olmadı" diye konuştu.

"35 MİLYON DOLARI REDDETTİM" DEMİŞTİ

The Tender Bar adlı filminin tanıtım faaliyetleri kapsamında The Guardian'a konuşan George Clooney, "Şu anda yeteri kadar paranız olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna "Evet" yanıtını verdikten sonra şunları söylemişti:

"Bir keresinde bir hava yolu şirketinin reklam filminde oynamam karşılığı tek bir gün için 35 milyon dolar teklif edildi. Geldim, evde eşim Amal ile konuştum. Şirket bazı zamanlar şüpheli hamleler yapan bir ülkeye bağlı olduğu için ikimiz de bu paraya çalışmaya değmeyeceğini düşündük ve teklifi reddettim."