Tiger Woods tam zamanlı golfü bıraktı

Tüm zamanların en başarılı golfçüsü olan Tiger Woods, şubat ayındaki hayati tehlike arz eden otomobil kazasından bu yana verdiği ilk röportajında bir daha asla tam zamanlı golf oynayamayacağını açıkladı.

"KORKUYORUM"



Golf dergisi Golf Digest'e röportaj veren Woods, sağ alt bacağındaki kiriklar ile ayağında ve ayak bileğinde daha fazla yaralanma nedeniyle ameliyat olması gerektiğini, bir noktada bacağının kesilmesinden korktuğunu söyledi.

45 yaşındaki sporcu, "Bacağımda yapmam gereken çok daha fazla kas ve sinir gelişimi var. Beş kez sırt ameliyatı oldum. Bu zorlu bir yol" dedi. Woods sadece seçtiği etkinliklere katılacağını söyledi.

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