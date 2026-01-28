Tiktok fenomeni Khabene Lame 975 milyon dolarlık anlaşma imzaladı. Yapay zeka ikizini de sattı

Hollwood Reporter'deki habere göre, Nasdaq'ta işlem gören Hong Kong merkezli bir finans şirketi olan Rich Sparkle Holdings, Lame'in şirketinde hisse satın aldı.

Bu satın alma, şirketin Lame'in markası üzerinde 36 ay boyunca küresel çapta münhasır haklara sahip olmasını sağlayacak. Şirket, bu süre zarfında TikTok'taki 160 milyon takipçiden oluşan hayran kitlesinden yararlanmayı planlıyor; bu kapsamda TikTok mağazası, canlı yayın ve kısa video ticareti planlama ve programlama, marka onayları ve daha birçok haktan faydalanacak.

Günlük hayatta pratik çözümler sunan sözsüz videolarıyla ün kazanan Lame, 25 yaşında.

ŞİRKET 4 MİLYAR DOLAR GELİR BEKLİYOR

Şirket yaptığı açıklamada, "Khaby Lame'in hayran kitlesine dayalı ticarileşmesi yıllık 4 milyar dolardan fazla satış geliri sağlayabilir" dedi ve sanatçının dünya çapında tüm sosyal platformlarda 360 milyon hayranı olduğunu belirtti.

YAPAY ZEKA VERSİYONUNU DA SATTI

TikTok'taki takipçi sayısı Lame'in influencer Charli D'Amelio'nun hemen üstüne yerleştiriyor. Ayrıca şirket, çok dilli sosyal medya içeriği oluşturmak ve Lame'in birden fazla zaman diliminde içerik üretme ve paylaşım yeteneklerini artırmak için yüzünü, sesini ve davranışlarını içerecek bir yapay zekâ versiyonu oluşturmayı planlıyor. Lame, günlük hayattan ipuçlarını gösteren sözsüz videoları sayesinde ün kazandı ve şirket, bunun ona "çeviriye gerek kalmadan diller ve kültürler arasında ölçeklenebilirlik." sağladığını belirtiyor.