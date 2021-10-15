TikTok fenomenleri kurgusal karakter çıktı

Bir sosyal medya ve eğlence girişim şirketi olan FourFront, toplamda 1,93 milyon takipçiye sahip ve 100 milyonlarca görüntüleme alan 22 kurgusal TikTok karakteri yarattı. Karakterler şirket tarafından oluşturulan senaryoları canlandırıyor ve videolarının altında fictional hashtag'ini kullanıyor fakat hayranları takip ettikleri sosyal medya fenomeninin gerçek bir kişi olmadığını fark etmeyebiliyor.

281 BİNDEN FAZLA GÖRÜNTÜLENME



FourFront'un kurucu ortağı Ilan Benjamin, Insider'a verdiği demeçte karakterlerin ve hikayelerinin birbiriyle bağlantılı olduğunu söyledi.

Independent Türkçe'nin haberine göre; hikayeler, izleyicilerin karakterlere bağlanmasını ve videolara yapılan yorumlar aracılığıyla etkileşim kurmalarını sağlamak üzere tasarlandı. Benjamin'e göre hesaplar 281 milyondan fazla görüntüleme topladı.

EN POPÜLER İSİMLER



En popüler karakterlerden bazıları arasında 490 binden fazla takipçisi olan Sydney (@sydneyplus), 112 binden fazla takipçisi bulunan Tia (@thatsthetia) ve 93 bin 100'den fazla takipçiye sahip Butler Darren (@butlerdarren) yer alıyor.

Hayranlar sık sık karakterlerin hikayeleriyle ilgili güncellemeler istedikleri yorumlar yapıyor. Oyuncular kendi videolarını çekiyor ve yönetiyor. Tia'yı canlandıran Cameisha Cotton, projenin kendisine kendi yönetmeni ve yaratıcı yapımcısı olma fırsatı verdiğini söyledi.

"KİMSEYİ ALDATMADIK"



Insider'a konuşan Cotton "Birçok çizelge çıkardım ancak böyle normal şekilde ilerleyebilirim çünkü ortada sadece küçük bir halka ışık ve iki küçük diğer ışıktan var" dedi. Benjamin, şirketin kimseyi aldatmayı amaçlamadığını, takipçilerinin hikayelerin kurgu olduğunu bilmelerini istediğini, böylece sadece hikayelerin içinde kaybolup eğlenebileceklerini belirtti.

"EKRANINIZIN ÖTESİNDE YAŞAYAN HİKAYELER"

FourFront'un kurucu ortağı, "Biz buna sinema filmlerinin yaşayan filmlere evrimi diyoruz. Canlı hissettiren ve ekranınızın ötesinde yaşayan hikayeler" dedi.

"BİRLİKTE ÇALIŞMA İSTERİZ"



FourFront'un diğer kurucu ortağı Anna Melamed, şirketin karakterlerin ve hikayelerinin kurgu olduğunu daha açık hale getirmenin yollarını bulmak için TikTok'la birlikte çalışmak istediğini söyledi.

PİLOT SEZON MODELİ GİBİ



Bejamin, Fast Company'e verdiği ayrı bir röportajda, şirketin sosyal medya içeriğine yaklaşımını televizyon dizilerindeki geleneksel pilot sezon modeli olarak nitelendirdi. Öte yandan, kimin tam bir sezon için seçilmeye layık olduğuna karar vermenin kullanıcılara kaldığını da sözlerine ekledi. Anlatıları yaratmanın amacı izleyicileri şirketin nihayetinde biletlerini satabileceği canlı etkinliklere çekmek.

1,5 MİLYON DOLAR FON TOPLADI

Kısa süre önce FourFront, TikTok yıldızları ve izleyicileri ağı oluşturmak ve anlatıları ileri taşımak adına yapay zeka tabanlı sohbet robotları da dahil teknoloji ürünleri geliştirmek için 1,5 milyon dolar (yaklaşık 14 milyon TL) fon topladı.

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