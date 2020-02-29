TikTok'ta tehlikeli akım: Tuz challenge

Video oluşturma ve paylaşma uygulaması olan TikTok'ta bugüne pek çok kadar ilginç ve tehlikeli trend ortaya çıktı. ‘Kafatası kırıcı’, tutkalla dudakları yapıştırarak dudak büyütme, tırnak törpüsüyle dişleri törpüleme gibi ilginç akımlar gitgide yayılırken, son dönemde ortaya çıkan salt challenge (Tuz meydan okuması) tehlikeli bir aktivite olarak dikkat çekti.



TikTok kullanıcıları, ağızlarına kutuyla tuz döküyor ve ardından bir başkasını bunu yapmaya davet ediyor.



"TEHLİKELİ OYUN ÖLÜME YOL AÇABİLİR"

Uzmanlar, insanların bu tehlikeli oyuna katılmamalarını önerirken, çok fazla tuz yemenin insan sağlığı için hem kısa hem de uzun vadede kötü sonuçlara yol açabileceğini vurguluyor.



Uzmanlara göre aşırı tuz tüketimi zehirleyebilir, sodyum seviyelerini yükselterek yoğun susuzluğa, baş dönmesine, mide bulantısına ve kusmaya neden olabilir. Aynı zamanda nöbetlere yol açarak insanı komaya sokabilir ve ölümcül sonuçlara yol açabilir.



Uzun vadede ise günlük yaşamınızda çok fazla tuz yemek, tansiyonu etkiler. Bunun nedeni, tuzdaki sodyumun su tutucu olması ve kalbin ihtiyaç duyulan yüksek miktardaki sıvıyı pompalamak için daha fazla çalışması. Fazla tuz tüketmek, kalp krizi ve inme, yüksek tansiyon, baş ağrısı, böbrek taşları ve böbrek hastalıkları gibi kardiyovasküler rahatsızlıklara da neden olabilir.



MİLLİ EĞİTİM BAKANI UYARDI

Bir süre önce TikTok’ta ‘kafatası kırıcı’ trendi yayılmış, okullarda da yapıldığı görülen uygulama için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uyarıda bulunmuştu.



Üç gencin yan yana zıpladığı ve yandakilerin ortadaki arkadaşlarına çelme takıp düşürdüğü tehlikeli oyunla Selçuk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:



"Üç gencin yan yana zıpladığı ve yandakilerin ortadaki arkadaşlarına çelme takıp yere düşürdüğü bir oyun yayılıyor gençler arasında. Okullarımıza duyuru yaptık, ancak bunun bir oyun ve şaka olamayacağını, beyin kanamasına yol açabileceğini gençlere anlatalım lütfen."

