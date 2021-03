Tiny house nedir? (Tiny house tanımı ve tarihçesi)

Sarah Susanka'nın 2007 de yayınladığı "The not so big house" (O kadar büyük olmayan ev) kitabının, bu kavramın başlangıcı olduğu kabul edilir.

TİNY HOUSE TANIMI

Tiny House (küçük ev) genellikle 10 metrekare ile 30 metrekare arasında, tekerlekli veya sabit olarak tasarlanan evlere verilen isimdir.

Bir evden daha fazla anlam taşıyan tiny house, bir yaşam biçimi olarak kabul edilir. Tüm dünyada ilgi gören, küçük ancak daha kullanışlı bir yaşam alanı yaratmasıyla avantaj sağlayan küçük evler, farklı boyut ve şekillerde inşa edilebiliyor.

TİNY HOUSE TARİHÇESİ

Türkiye'de de yaygınlaşmaya başlayan küçük ev akımı, ABD’de özellikle 2008 küresel ekonomik krizi döneminde insanların alternatif konut arayışlarının ardından batı ülkelerinde de gelişmeye başlayarak bir sektör haline gelmeye başlamış. Alternatif bir yaşam arayanların tercihi olan bu akım sayesinde, zevkinize uygun küçük evi kolaylıkla satın alabilir, kendinize ait imarlı, imarsız arsa ya da bahçede yaşayabilirsiniz.

Hem ekonomik hem de çevreci bir seçenek olduğu için sürdürülebilir yaşamı teşvik etmekle birlikte deprem açısından düşünüldüğünde de güven veren tiny house, deprem kuşağında yer alan bir ülkede yer almamız sebebiyle bu akıma olan olan ilgiliyi zamanla daha çok artırabilir.

