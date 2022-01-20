Tırmıt kavurması tarifi (Tırmıt kavurması nasıl yapılır, gerekli malzemeler neler?)

TIRMIT KAVURMASI MALZEMELERİ



1 kg fındık tirmiti



2 baş kuru soğan



Sıvı yağ



Tuz

TIRMIT KAVURMASI TARİFİ



Tırmıt kavurması tarifi için önce mantarlar ayıklanıp iyice yıkanır süzgeçte suyunun süzülmesi beklenir. Ayrı bir tencerede ince ince doğranmış soğan sıvı yağ ile penbeleşinceye kadar kavrulur.



Suyu süzülen mantarlara tuz ilave edilerek iyice karıştırılır ve elle suyu sıkılır.



Kavrulan soğanın üzerine ilave edilir. Tencerenin ağzı kapatılarak mantarlar yumuşayıncaya ve suyunu tamamen çekinceye kadar pişirilir. Servis tabağına alınarak servis yapılır.