Tiyatro oyuncusu Can Gürzap kimdir? (Can Gürzap'ın filmleri ve dizileri)

Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olan Can Gürzap, Tv8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu.

Son olarak ekranlarda yayınlanan 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alan 77 yaşındaki Gürzap'ın hayatı merak edildi.

CAN GÜRZAP KİMDİR?

Can Gürzap, 26 Mayıs 1944'te İstanbul'da doğdu. Önemli bir sinema, tiyatro, dizi oyuncusu, yazar ve eğitmen olan Gürzap, TRT'de radyoya birçok radyo tiyatrosu hazırladı.



İlk tiyatro eğitimini, kendisi gibi sanatçı olan babası Reşit Gürzap'tan alan sanatçı, 1962'de Kadıköy Maarif Koleji'ni tamamladıktan sonra Ankara Devlet Konservartuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi ve Londra'da Central School of Speech and Drama'da eğitim gördü.

Ankara Devlet Tiyatrosu'nda yönetmen ve oyuncu olarak görev yapan oyuncu, Konservatuvarda öğretmen olarak derslere girdi.



Rüyalarda Buluşuruz, Kurtlar Vadisi Pusu, Aşk ve Gurur, Medcezir ve İffet gibi bir çok projede rol alan Can Gürzap, kameralar karşısına 1973 yılında yayınlanan Bir İntihar isimli film ile geçti.



1978'de İstanbul Devlet Tiyatrosu kurucu müdürü oldu. Çevirmenlik ve senaryo yazarlığı (Yorgun Savaşçı - 1993) da yapan sanatçı, halen kurucusu olduğu Dialog sunuculuk ve dil okulunda görev yapıyor, sinema ve dizi filmlerde rol alıyor.



Sanatçı, 2004 yılında Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği tarafından Kristal Martı ödülüne layık bulundu.

1971 yılında Arsen Gürzap ile evlenen Can Gürzap, 2008 yılının kasım ayında boşandı. Bu evlilikten Ayşe ve Elif adında iki kızı bulunan sanatçı, 2011 yılının Mart ayında Ayşegül Bilgen ile evlendi ancak Haziran 2011'de boşanmak için evini ayırdı.

Can Gürzap ayrıca League of Legends isimli oyunda 'Azir' isimli karakteri seslendirdi.



Can Gürzap, son olarak Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol aldı.