TLC’de 12 Mart, Pazartesi günü başlayacak olan Mutluluk Haftası, bir hafta boyunca çok sevilen bazı programlarına tekrar bakarak insanları mutlu eden şeylere odaklanan özel şovların yayınlandığı geniş kapsamlı bir kampanyadan oluşacak.

TLC’nin Mutluluk Haftası akışında ayrıca Mert Fırat’ın sunuculuğunu üstlendiği 'Mutluluk Projesi' özel programı da yer alacak.



Discovery Networks Türkiye Başkanı ve Genel Müdürü Lydia Fairfax: “Bu sene Uluslararası Mutluluk Günü’nde TLC, dikkat çekici gerçek hayat hikayeleri, kalpleri ısıtan dönüşümler ve hayat değiştiren anları içeren yayın akışı ile insanların hayatlarına neşe katacak. İhtiyaç Haritası ortaklığımız ile dünya çapında kutlanan bu hareketin bilinirliğini artırmayı ve TLC seyircilerinin de Türkiye çapında kendi hayırseverliklerini göstermelerini umuyoruz” dedi.



YAYINLANACAK PROGRAMLARDAN BAZILARI



MUTLULUK PROJESİ (20 Mart Salı günü saat 21:45’te), Mert Fırat’ın sunuculuğunu üstlendiği bu bir saatlik özel belgesel mutluluk konseptini ve Türk kadın ve erkekleri için mutluluğun ne anlama geldiğini inceliyor. Psikologlar, meditasyon koçları, uzmanlar ve Haluk Levent, Danillo Zanna gibi ünlülerle yapılan ropörtajlarla Mutluluk Projesi, mutlu hissettiğimiz zaman neler olduğunu ve kendimizin daha mutlu bir versiyonuna nasıl dönüşebileceğimizi açıklıyor.



MİLYONDA İKİ (12 Mart, Pazartesi – 16 Mart, Cuma saat 18:25’te) dünyanın en nadir hastalıkları ile yaşayan insanları ve onların zorlukları ve inanılmaz zaferleri paylaşmalarını, dünyaca ünlü doktor ziyaretlerini ve zor soruların cevaplarını bulma hikayelerini takip ediyor.



GELİNLİĞE EVET DE (12 Mart, Pazartesi, 15 Mart, Perşembe, 16 Mart Cuma günleri saat 16:45’te) Atlanta’da yer alan Bridal’s by Lori’de yaşanan çılgın anlara ve gelinlerin en yakın arkadaşları ile en mutlu günlerinde, düğün günlerinde, ne giyecekleri ile ilgili yaşadıkları tartışmaların perde arkasına bakıyoruz.



POPÜLER SİHİR (Cuma saat 21:30’da) Avrupa sokaklarına çıkıyor ve Stephen Hawking, Neymar ve diğer Avrupalı ünlülerle tanışmak ve onları da sihir ve hayal dünyasına götürebilmek amacı ile altı derece teorisini teste tutuyor.



Danillo Zanna

TÜRKİYE NE KADAR MUTLU?



Son yapılan Dünya Mutluluk Raporu 2017’ye göre Türkiye, ortalama mutluluk sıralamasında 155 ülke arasında 69’uncu sırada yer alıyor. Raporda ankete cevap veren kişilerin sosyal destek de dahil olmak üzere sosyal faktörleri değerlendirmesi, seçim yapma özgürlüğü, cömertlik gibi faktörler baz alındı. Rapor, refah seviyesinin özellikle de pozitif duyguların hayat koşullarına katkılarını ve hayat değerlendirmelerini açıklıyor. Genel trende göre en mutlu ülkeler küçük ve orta büyüklükteki endüstriyel ülkeler ve çoğu da Batı Avrupa’da yer alıyor.