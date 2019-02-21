Türkiye’nin önde gelen ulusal eğlence ve yaşam tarzı kanalı TLC yeni yılda da yeniliklerle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İlk kez kendi yerel içeriğini ekranlara taşıyacak kanal, Doctor B olarak tanınan dünyaca ünlü Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Cihantimur ile yepyeni bir programa imza atıyor.



6 Mart Çarşamba günü TLC ekranlarında başlayacak Bu Ben Miyim? programında Doctor B, her bölümde mağduriyet yaşamış üç hastasının estetik kaygılarını giderecek, kısa süre içerisinde muazzam bir değişim yaşamalarını sağlayacak.

İlk bölümde hipotroid sorunu yüzünden yıllarca kilo problemi yaşayan ve vücudunda ciddi sarkmalar olan Dilnoza, deforme olan vücudunun tekrar eski haline kavuşmasını istiyor. Diğer taraftan Ozan Bey çocukluğundan beri kepçe kulaklarından mustarip. Yıllarca alay konusu olan ve arkadaşlarıyla bile arasının bozulmasına sebep olan bu fiziksel bozukluktan bir an önce kurtulmak istiyor. Üçüncü hasta Yasemin Hanım ise daha iyi bir görünüme kavuşmak için 3 kez kalça estetiği ameliyatı oluyor fakat 3 operasyonda da birçok sorunla karşılaşıyor ve her biri başarısızlıkla sonuçlanıyor. Bir kadın olarak yaşadığı fiziksel rahatsızlıkların yanı sıra psikolojik olarak da zor günler geçiren Yasemin Hanım daha iyi bir görünüme kavuşmak için Doctor B’nin kapısını çalıyor.

"BİLİMSEL BİR SANAT"

Bilimsel alt yapısı olan yenilikçi çalışmalarıyla Türkiye, Avrupa ve Ortadoğu’da bir fenomen haline gelen Op. Dr. Bülent Cihantimur, geliştirdiği tekniklerle tıp bilimine yeni yöntemler ve farklı bakış açıları kazandırmaya devam ediyor. Amacının her zaman daha fazla mutluluk olduğunun söyleyen Doctor B “Ben bu işe bir sanat olarak bakıyorum. Bilimsel bir sanat! O yüzden ortaya çıkardığım şeyi sanat eseri olarak görüyorum” diyor.