“BURADA OLMAK AYRI BİR ONUR BENİM İÇİN”

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çevik, COP31 'in farklı ülkelerden insanları ortak bir amaç etrafında buluşturmasının önemine dikkat çekerek, “Bütün insanlığı bir araya toplayıp güzel şeyler yapmaya çalışmak benim için çok kıymetli. Zaten aslında insanların tek gailesinin de bu olması gerekiyor. Dolayısıyla bu organizasyonu çok yerinde, çok güçlü bir ses olarak görüyorum. İnşallah amacına ulaşmıştır. Bütün dünyanın iştirak ettiği bir şeyin içinde olmak ayrı bir onur tabii benim için" dedi.

İzleyicilerden Duhan Adıgüzel, “Zaten çocukluğumdan beri iklim ve çevre beni her seferinde etkiliyordu. Özellikle Tolga Çevik 'in büyük hayranıyım ve onu da bugün burada izlemek beni çok onore etti. Çok kıvanç duydum diyebilirim" ifadelerini kullandı.

Nil Erva Demir ise “Burası gerçekten çok uzun aylar sonucunda, bu emekler sonucunda oluşturulmuş bir ortam ve bunun içerisinde bulunabilmek, bu tarz bir sürecin içerisine böyle keyifli anların da dahil edilmiş olması gerçekten çok güzel" diye konuştu.