Tolgshow Yıldızlar başlıyor. Birbirinden ünlü konuklar sahnede
16.07.2026 11:03
Tolgshow Yıldızlar, 21 Temmuz Salı akşamı başlıyor.
Tolga Çevik uzun bir aradan sonra TolgShow adlı programının yeni formatı ve birbirinden ünlü konuklarıyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Uzun yıllarıdr sahnelediği doğaçlama gösterisi ve “Arkadaşım” karakteriyle milyonları güldüren Tolga Çevik, 25 Film’in yapımcılığında gerçekleşen “Tolgshow Yıldızlar” ile ekranlara dönüyor.
TolgShow Yıldızlar, 21 Temmuz 2026 Salı akşamı Star TV'de izleyiciyle buluşacak.
Çevik'in sahnedeki doğaçlama performanslarıyla dikkat çeken programda ünlü isimler de boy gösterecek. Yeni formatıyla ekrana gelecek olan TolgShow Yıldızlar programında; Nesrin Cavadzade, Cem Gelinoğlu, Reynmen, İbrahim Büyükak, İbrahim Selim gibi birbirinden ünlü konuklar yer alacak.