Tolgshow Yıldızlar başlıyor. Birbirinden ünlü konuklar sahnede

Çevik'in sahnedeki doğaçlama performanslarıyla dikkat çeken programda ünlü isimler de boy gösterecek. Yeni formatıyla ekrana gelecek olan TolgShow Yıldızlar programında; Nesrin Cavadzade, Cem Gelinoğlu, Reynmen, İbrahim Büyükak, İbrahim Selim gibi birbirinden ünlü konuklar yer alacak.