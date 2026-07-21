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Tolgshow Yıldızlar her salı Star TV'de

21.07.2026 14:06

Tolgshow Yıldızlar her salı Star TV'de
Özel Kurum

Tolgshow Yıldızlar, bu akşam ilk bölümüyle ekranlara gelecek.

NTV - Haber Merkezi
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Komedyen Tolga Çevik uzun bir aradan sonra TolgShow Yıldızlar adlı yeni şovuyla ekranlara dönüyor.

Tolga Çevik, milyonların sevgisini kazanan "Arkadaşım" karakteriyle sahnede artık bir klasik haline gelen doğaçlama gösterisi Tolgshow Yıldızlar ile Star ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

 

İlk bölümde "Arkadaşım", jokey olarak sürdürdüğü hayatında çok sevdiği atının beklenmedik bir şekilde sakatlanmasının ardından kendisini birbirinden ilginç, komik ve sürprizlerle dolu olayların içinde buluyor.

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Doğaçlama mizahın ve kahkahanın buluştuğu Tolgshow Yıldızlar, ilk bölümüyle bu akşam Star'da…

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