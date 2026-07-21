Tolgshow Yıldızlar her salı Star TV'de

Tolga Çevik , milyonların sevgisini kazanan "Arkadaşım" karakteriyle sahnede artık bir klasik haline gelen doğaçlama gösterisi Tolgshow Yıldızlar ile Star ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

İlk bölümde "Arkadaşım", jokey olarak sürdürdüğü hayatında çok sevdiği atının beklenmedik bir şekilde sakatlanmasının ardından kendisini birbirinden ilginç, komik ve sürprizlerle dolu olayların içinde buluyor.