Tolgshow Yıldızlar'da bu haftaki konuğu Reynmen

Usta komedyen Tolga Çevik , milyonların sevgisini kazanan "Arkadaşım" karakteriyle sahnede artık bir klasik haline gelen doğaçlama gösterisi Tolgshow Yıldızlar ile Star ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Her bölümde bir ünlü ismin katıldığı programa bu hafta Reynmen adıyla bilinen şarkıcı Yusuf Aktaş konuk oluyor.

Dördüncü bölümde; yıllar sonra ilkokul aşkıyla yeniden bir araya gelen "Arkadaşım", kızın abisi Reynmen'in engeline takılınca ortaya eğlenceli anlar çıkıyor. Tolgshow Yıldızlar, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Star'da.