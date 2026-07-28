Tolgshow Yıldızlar'da heyecan dorukta. İkinci bölüm konuğu İbrahim Selim
28.07.2026 08:32
Tolgshow Yıldızlar, yeni bölümleriyle her salı Star'da.
Komedyen Tolga Çevik'in uzun bir aradan sonra ekranlara döndüğü Tolgshow Yıldızlar, bu akşam ikinci bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
Tolga Çevik, milyonların sevgisini kazanan "Arkadaşım" karakteriyle sahnede artık bir klasik haline gelen doğaçlama gösterisi Tolgshow Yıldızlar ile Star ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.
Bu akşam ikinci bölümüyle ekranlara gelecek olan Tolgshow Yıldızlar'ın yeni bölümünde; miçoluk yapan "Arkadaşım", Kaptan İbrahim Selim'in gemisinde yeni bir deniz yolculuğuna çıkarıyor.
Yol boyunca yaşanan aksilikler, ikiliyi kahkaha dolu ve sürprizlerle dolu bir maceranın içine sürüklüyor. Tolgshow Yıldızlar, yeni bölümüyle 28 Temmuz Salı 20.00'de Star TV'de…