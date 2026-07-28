Tolgshow Yıldızlar'da heyecan dorukta. İkinci bölüm konuğu İbrahim Selim

Tolga Çevik , milyonların sevgisini kazanan "Arkadaşım" karakteriyle sahnede artık bir klasik haline gelen doğaçlama gösterisi Tolgshow Yıldızlar ile Star ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Bu akşam ikinci bölümüyle ekranlara gelecek olan Tolgshow Yıldızlar'ın yeni bölümünde; miçoluk yapan "Arkadaşım", Kaptan İbrahim Selim'in gemisinde yeni bir deniz yolculuğuna çıkarıyor.