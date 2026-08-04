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Tolgshow Yıldızlar'ın bu akşamki konuğu İbrahim Büyükak

04.08.2026 12:48

Tolgshow Yıldızlar'ın bu akşamki konuğu İbrahim Büyükak
Özel Kurum

Tolgshow Yıldızlar, salı akşamları izleyiciylr buluşuyor.

Tuğba Öztürk
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Tolga Çevik'in uzun bir aradan sonra ekranlara döndüğü Tolgshow Yıldızlar, bu akşam üçüncü bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Usta komedyen Tolga Çevik, milyonların sevgisini kazanan "Arkadaşım" karakteriyle sahnede artık bir klasik haline gelen doğaçlama gösterisi Tolgshow Yıldızlar ile Star ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

 

Bu akşam ekranlara gelecek 3'üncü bölümde; Servis şoförü "Arkadaşım" ve muavini İbrahim Büyükak , kullandıkları servis aracının aniden ortadan kaybolmasıyla kendilerini birbirinden eğlenceli olayların yaşandığı komik bir arayışın içinde buluyor.

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Tolgshow Yıldızlar, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Star'da.

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