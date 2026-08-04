Tolgshow Yıldızlar'ın bu akşamki konuğu İbrahim Büyükak

Usta komedyen Tolga Çevik , milyonların sevgisini kazanan "Arkadaşım" karakteriyle sahnede artık bir klasik haline gelen doğaçlama gösterisi Tolgshow Yıldızlar ile Star ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Bu akşam ekranlara gelecek 3'üncü bölümde; Servis şoförü "Arkadaşım" ve muavini İbrahim Büyükak , kullandıkları servis aracının aniden ortadan kaybolmasıyla kendilerini birbirinden eğlenceli olayların yaşandığı komik bir arayışın içinde buluyor.