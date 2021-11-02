Tom Brady ile Gisele Bündchen evliliğinde kriz: Sorunlarımız var

Daha önce 12 yıl önce evlendiği eşi Gisele Bündchen ile evliliklerinin iyi gitmediğini ve düzeltmek için evlilik danışmanına gittiklerini açıklayan Tom Brady ilişkisi hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Eşinin hırsları ve başarmak istedikleri nedeniyle aile bağlarında sorunlar olduğunu dile getirdi.

Haberler 02.11.2021 - 12:17

Tom Brady ile Gisele Bündchen evliliğinde kriz: Sorunlarımız var

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Gisele Bündchen ile evli olan Tom Brady: Mutlu değilim

Tom Brady, kariyerinin aile hayatını nasıl etkilediğini ve üstesinden gelmek zorunda oldukları zorluklar hakkında konuştu. Brady, şu anda ilişkilerinin çok zor bir sorunla karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Brady, eşinin 2015’te podyumdan emekli olmasına rağmen hala hırslı ve başarmak istediklerinin olduğunu, bunun da aileyi bir arada tutan kişi olduğu için sorunlara neden oldu.

Brady, "Çocuklarla elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Gerçi daha çok orada olmayı isterdim, ama sanırım çok fazla orada olsaydım, bilirsiniz, evde uzun süredir olup biten her şeyi alt üst etmemden de bıkıp usanabilirler" dedi.

Brady eşiyle evliliklerinin iyi gitmediğini ve düzeltmek için evlilik danışmanına gittiklerini açıklamıştı.

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