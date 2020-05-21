Tom Cruise lüks tarikat evinde karantinada

Tom Cruise'un karantina evi; Miley Cyrus ve Lady Gaga'nın ünlü isimlerin corona virüs sürecinde dünyanın büyük bir kısmından ayrı konfora sahip olduğu sözlerini doğruladı. Hollywood yıldızının dünyada 4 milyon 500 binden fazla kişiyi etkileyen corona virüs salgını nedeniyle kendini İngiltere'de karantinaya aldığı ortaya çıktı.



57 yaşındaki oyuncu, Sussex bölgesindeki East Grinstead kasabasında, bağlı olduğu Scientology tarikatının lüks bir konutunda kalıyor. Konutta Michelin yıldızlı şefin de görev yaptığı bir restoran bulunuyor.

17. yüzyılda yapılan ve 16 milyon dolar değer biçilen binada kütüphane de var.

6 MİLYON DOLARA SATTI



Cruise, kasabada daha önce 6 yatak odalı bir villa aldı ve 2016'da Tom 6 milyon dolara (40 milyon TL) satmıştı.



"OLDUĞUM YERDE OLAMAZDIM"



57 yaşındaki oyuncu Hollywood ünlülerinin tarikatı olarak da bilien Scientology hakkında daha önce “Bu inanç hayatımda bana inanılmaz şekilde yardım etti. 30 yıldan fazla bir zamandır Scientologist’im. O olmasaydı olduğum yerde olmazdım. İşte bu yüzden bu güzel bir din. Müthiş gurur duyuyorum” diye konuşmuştu.