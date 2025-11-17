Tom Cruise, onursal Oscar ödülünü aldı

Görevimiz Tehlike, Top Gün filmlerinde yer alan Cruise, Oscar ödüllerine dört kez aday gösterilmişti ancak ödül alamamıştı.Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi Yönetim Kurulu tarafından seçilen Cruise ve diğer üç kişiye onursal Oscar heykelcikleri takdim edildi.

Ödülü alırken Steven Spielberg, Leonardo DiCaprio ve Ariana Grande gibi ünlü isimlerden oluşan bir kalabalığa konuşma yaptı. Çocukken sinemada film izlemenin kendisini ne kadar etkilediğini, sinema bileti parası kazanmak için elinden gelen her işte çalıştığını aktardı.

Cruise, 2017'de bir dublör çekimi sırasında kırdığı bileğine atıfta bulunarak "Bu sanat formunu desteklemek ve yeni sesleri savunmak, sinemayı güçlü kılan şeyleri korumak için her zaman elimden gelen her şeyi yapacağım, umarım daha fazla kemik kırılmaz." dedi.

Gelecek ekim ayında vizyona girecek ismi henüz belli olmayan filmde Cruise'u yöneten Alejandro Inarritu, "Top Gun" yıldızını tanıttı ve yeteneğinin, ünlendiği tehlikeli hareketlerin ötesine geçtiğini söyledi.