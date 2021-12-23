Tom Cruise, Winston Churchill'in savaş odasına taşınacak

Görevimiz Tehlike 7 filminin yıldızı Tom Cruise'un; serinin yeni filmi için, İngiltere eski başbakanı Winston Churchill'in 2’nci Dünya Savaşı sırasında İngiltere'nin Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zaferi yönettiği ve savaş odası olarak hizmet eden Londra’daki dairesini kiraladığı belirtildi.

"GÖRÜNCE HEYECANLANDI"



Söz konusu odanın lüks bir daireye dönüştürüldüğü ifade edildi. İngiliz Sun gazetesine konuşan bir kaynak, “Tom gelecek yıl Londra'nın merkezinde çok çalışacak ve şehre girip çıkmak yerine yakınlarda bir yerde konaklamak istedi. Churcill'in eski ofislerinin piyasaya çıktığını gördü ve hemen heyecanlandı” dedi.

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