Tom Hanks, Jeff Bezos'un uzay yolculuğu davetini reddettiğini açıkladı

ABD'de bir programa katılan ünlü oyuncu Tom Hanks, Jeff Bezos'un uzay yolculuğu davetini reddettiğini söyledi. Davet karşılığında 28 milyon dolar ödemesi gerektiğini belirten Hanks, "Maddi durumum iyi ama 28 milyon dolar ödemem" dedi.

Haberler - Anadolu Ajansı 04.11.2021 - 21:21 | Son Güncelleme : 04.11.2021 - 21:24

Tom Hanks, Jeff Bezos'un uzay yolculuğu davetini reddettiğini açıkladı

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Oyuncu Tom Hanks, ABD'li iş insanı tarafından Blue Origin'in uzay yolculuğuna davet edildiğini ancak 28 milyon dolar ödemek istemediği için daveti reddettiğini açıkladı.

Amerikan ABC kanalında Jimmy Kimmel'ın programına katılan Tom Hanks, Kimmel'ın sorusu üzerine Blue Origin'in sahibi olan Bezos'un, kendisini uzay yolculuğuna davet ettiğini doğrulayarak, "Ancak ücretini ödemem gerekiyordu" diye ekledi.

"28 MİLYON DOLAR ÖDEYEMEM"

Uçuşun 28 milyon dolara mal olduğunu belirten Hanks, "Maddi durumum iyi ama 28 milyon dolar ödemem" dedi.

Öte yandan Insider, Tom Hanks'in, Richard Branson'ın kurduğu Virgin Galactic'in uzay yolculuğuna katılacağını yazdı.

"Star Trek" ( Yolu) serisiyle tanınan oyuncu William Shatner, geçen ay Blue Origin tarafından gerçekleştirilen uzay gezintisine katılarak uzaya çıkan en yaşlı insan olmuştu.

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