Tom Hanks ve Rita Wilson corona virüs tedavisinden kurtuldu

Geçtiğimizi Perşembe corona virüse yakalandıklarını açıklayan Tom Hanks ve eşi Rita Wilson, tedavi sonrası hastaneden ayrıldı. Çift, Avustralya’da kiraladıkları bir evde kendilerini karantinaya aldı.

17.03.2020 - 09:25

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Amerikalı ünlü aktör Tom Hanks ve eşi Rita Wilson, corona virüs tedavisini atlattı.

EVE KAPANDILAR

Hastane tarafından serberst bırakılan çift, kendilerini Queensland’taki kiralık evlerinde karantinaya aldı. 

63 yaşındaki ünlü oyuncu Instagram'dan yaptığı paylaşımda “Soğuk algınlığı ve bazı vücut ağrılarımız oldu, yorgun hissettik. Hafif ateşle beraber Rita’nın titremeleri de vardı” diyerek yaşadıkları süreci takipçileriyle paylaşmıştı.

Çiftin bulunduğu Queensland’da şimdiye kadar onaylanmış 68 vaka açıklandı. Avustralya Başbakanı pazartesi günü ülkeye gelen herkesin kendisini 14 gün izole etmesi gerektiğini duyurdu.

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