Tom Hanks bağış için gönüllü oldu

"Inquirer.net" sitesinin haberine göre, Tom Hanks ve Rita Wilson çifti, corona aşısı geliştirme çabalarına yardımcı olmak için kan ve plazma bağışında bulunmak için gönüllü oldu.



Hanks, bir podcast için yaptığı açıklamada, coronaile mücadele konusunda ne yapabileceklerini düşünürken plazma bağışının akıllarına yattığını söyledi.



Esprili kişiliğiyle tanınan 63 yaşındaki aktör, yeni tip corona virüse karşı kendi kanından bir aşı geliştirilmesi halinde buna "Hank-ccine" adının verilmesini isteyeceğini belirtti.



Hanks ve eşi Wilson, 12 Mart'ta testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.