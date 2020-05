Tom Hanks'in filmde giydiği forması açık artırmaya çıkarıldı

Tom Hanks’in 1992 yapımı Kızlar Sahada (A League of Their Own) filminde giydiği beyzbol forması açık artırmaya çıkarıldı. Açık artırmada sadece Hanks’in forması değil, pantolon, kemer, şapka ve filmde II. Dünya Savaşı sırasında giydiği tozluklar da yer alıyor.



İnternet üzerinden yapılan açık artırma 22 gün sürecek. 1500 dolarla başlatılan açık artırmada verilen teklifler 4 bin doların üstüne çıktı.



Amerikan Kızlar Profesyonel Beyzbol Ligi'nin hikayesini anlatan 1992 yapımı komedi-drama türündeki Kızlar Sahada filminin yönetmenliğini Penny Marshall üstlendi. Filmde Tom Hanks’in yanı sıra Geena Davis, Madonna, Rosie O'Donnell ve Lori Petty de rol aldı.



Filmde II. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla, erkekler savaşa gittiği için bütün işler kadınlara kalır. Beyzbol için de aynı şey geçerlidir ve bütün sporcular asker olunca, Kızlar Profesyonel Beyzbol Ligi kurulur. Başlarda, onları kimse umursamasa da kazandıkları başarılarla isimlerinden söz ettirmeyi başarırlar.