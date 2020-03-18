Tom Hanks'in oğlu Chet Hanks'ten son durum paylaşımı

Corona virüse yakalanan Tom Hanks ve eşi Rita Wilson’ın DJ’lik ve oyunculuk yapan oğlu Chet Hanks, sosyal medya paylaşımında ebeveynlerinin durumu hakkında bilgi verdi.



Oğul Hanks videolu paylaşımında, “Hastaneden çıktılar. Ama kendilerini karantinada tutuyorlar. Daha iyi hissediyorlar. Bu rahatlatıcı bir şey. Dualarım size çünkü anne ve babam dışında pek çok insan bu dertten mustarip” diye konuştu.



“Bence en önemlisi sakin kalmamız çünkü paniklemek gereksiz ve işleri daha çok zorlaştırıyor” diyen Chet Hanks ayrıca, “Markete gidip suları, tuvalet kağıtlarını istiflediyseniz bu sizin sorununuz. Bence hepimiz daha az bencil olup daha fazla özverili olursak iyileşeceğiz” ifadesini kullandı.



TABURCU OLDULAR

Tom Hanks ve Rita Wilson, Hanks’in Elvis filminin çekimleri için bulundukları Avustralya’da şikayetleri üzerine yaptırdıkları testi sonucu corona virüse yakalandıklarını öğrenmişti. Çift hastanede gördükleri tedavinin ardından taburcu edilmiş ve kiraladıkları bir evde kendilerini karantinaya almıştı.