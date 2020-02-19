Tom Holland bile Instagram'a ara verdi

Dünya çapında üne kavuşmasını sağlayan Örümcek Adam (Spider-Man) rolünü canlandırıcağını bile Instagram'dan öğrenen Tom Holland, sosyal medya platformunu kullanmaya ara verdiğini açıkladı.

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Tüm zamanların en sevilen süper kahramanlarından Örümcek Adam'a (Spider-Man) hayat veren Tom Holland da Selena Gomez, Lindsay Lohan ve Channing Tatum gibi sosyal medya detoksu uygulayan ünlüler arasına katıldı. 3 yıl önce Instagram bağımlılığını "Instagram’da gezinirken Marvel’ın sayfasında 'Yeni Spider-Man’in kim olduğunu öğrenmek istiyorsanız web sayfamıza bakın' notunu gördüm. Ben olmuştum" sözleriyle itiraf eden 23 yaşındaki oyuncu sosyal medya ile arasında mesafe koyma nedenlerini sıraladı. 

"HAYATIMI ELE GEÇİRİYORDU"

Holland "Şu anda Instagram'ım yok. Bundan uzaklaşmam ve ara vermem gerekiyordu. Hayatımı ele geçiyordu ve ben buna takıntılı hale gelmiştim. 'Ne kadar beğeni aldım? İnsanlar fotoğrafıma ne dedi? Şunu kim yapıyor? Bunu kim yapıyor?' Gerçek hayatımdan daha fazla Instagram hayatına odaklandığımı fark ettim" dedi.

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"BİR ADIM GERİ ÇEKİLİYORUM"

E! News'a konuşan oyuncu "Bir adım geri çekiliyorum ve Tom'a, Tom'un geleceğinin nasıl olacağına odaklanıyorum. Kendimden üçüncü tekil şahıs olarak bahsediyorum, kulağa pislikmişim gibi geliyor. Ama ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Yalnızca kendim üzerinde çalışıyorum ve bununla ilgili harika hissediyorum" dedi.

TWITTER KULLANMAYA DEVAM EDİYOR

Bu yıl The Devil All the Time filminde Arvin Russell karakteriyle izleyici karşısına çıkacak olan  Holland'ın Instagram hesabını kapatmasına rağmen Twitter'ı kullanmaya devam ediyor olması dikkat çekti.

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