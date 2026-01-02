Tommy Lee Jones'u yıkan haber. Kızı otel odasında ölü bulundu

Usta aktör Tommy Lee Jones'un 1981-1996 yılları arasında evli kaldığı eşi Kimberlea Cloughley'den dünyaya gelen kızı Victoria Jones hayatını kaybetti. Jones'un 34 yaşındaki kızı Victoria Kafka Jones, 2026'nın ilk gününde San Francisco'daki bir otelde ölü bulundu.

Henüz ölüm nedeni bilinmeyen ve olay yerinde hayatını kaybettiği söylenen Victoria Jones'un vefatıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Victoria Jones'un otelin 14'üncü katında yerde yatarken bir misafir tarafından hareketsiz dururken fark edildiği iddia edildi. Otel personelinin müdahalesi ve gelen ambulans ekibine rağmen Jones'un ölümünün olay yerinde gerçekleştiği söylendi.

Ünlü oyuncunun kızının vücudunda herhangi bir travma izi olmadığı ve olay yerinde herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadığı açıklandı. Otelde misafir olup olmadığı bilinmeyen Jones'un intihara teşebbüs ettiğine dair bir durum da tespit edilmediği belirtildi.