Toplumun yanıltıcı davranışları. Engellilere yönelik iyi niyet tuzakları

3 Aralık Dünya Engelliler Günü, toplumun engelli bireylere yönelik tutumlarını yeniden düşünmek için önemli bir hatırlatma niteliği taşıyor. Fakat uzmanlara göre, iyi niyetle yapılan birçok davranış bile günlük hayatta görünmez mikro ayrımcılıklara dönüşebiliyor. Klinik Psikolog Derya Yalçınkaya, “İzin almadan yardım etmekten duygusal bir tonla konuşmaya kadar birçok tutum, eşitlik hissinden değil ‘sen yapamazsın’ varsayımından besleniyor” diyerek bu davranışların engelli bireylerin bağımsızlığını gölgelediğini vurguladı.

“BU EYLEMLER EŞİTLİK DUYGUSUNA YANSIMIYOR”

Klinik Psikolog Yalçınkaya, toplum tarafından engelli bireylere iyi niyetle gösterilen bazı davranışların aslında oldukça yanlış olduğundan bahsetti ve yapılan yardımın yönü, tonu ya da biçimi farkında olmadan karşı tarafın alanını daraltır. Engelli bireylerde bu durum daha görünür hale gelir. Mesela engelli bir bireyin izin almadan koluna girmek, karşıdan karşıya geçirmeye zorlamak, tekerlekli sandalyeyi tutup ilerletmek... Tüm bunlar iyi niyetli fakat kişinin kontrolünü de elinden alan davranışlardır" dedi. Bu tarz eylemlerin iyilik duygusuna değil, eşitlik duygusuna yansımadığını söyleyen Yalçınkaya, bu durumların "farkında olunmadan 'sen yapamazsın'" varsayımını içerdiğini dile getirdi.

“DİL ASLINDA GÖRÜNMEYEN BİR AYNA”

Toplumda engelli bireylere hitap edilirken pek çok yaygın dil hatalarında bulunuluyor. Sıklıkla yapılan bu davranışlar kişiyi bir bütün olarak görmek yerine kişiyi engeli üzerinden tanımlamanın en temel hatalarından biri haline geliyor. Engelli bireylere hitapta dil aslında görünmeyen bir ayna oluyor.

"'Özürlü' gibi artık kullanılmaması gereken ifadeler, ya da 'normal insanlar' diyerek karşıt bir grup yaratmak, farkında olmadan dışlayıcı bir ton üretir. Bunun yanında acıma yüklü, küçültücü ya da fazla duygusal bir ses tonu da niyet ne kadar iyi olursa olsun kişiyi çocuklaştırır. 'Canım ya…', 'Yazık…' gibi sözler karşıdaki insanın bireyselliğini gölgeler. Bir diğer hata, engeli merkeze alan tanımlamalardır. “Tekerlekli sandalyedeki çocuk” ya da 'Downlu kız' gibi ifadeler, kişinin kimliğini tek bir özelliğe indirger."