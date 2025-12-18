Trabzon Film Festivali'ne geri sayım. Filmler "Altın Taka" ödülü için yarışacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenecek "Trabzon Film Festivali" için heyecanlı bekleyiş başladı.

24-28 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan festivalde derece alan filmlere "Altın Taka" ödülü verilecek. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ile Sinema Genel Müdürü Birol Güven'in de katılacağı festivalde; jüri tarafından belirlenen sanatçılara yaşam boyu başarı, özel, emek ve onur kategorilerinde de ödül verilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Bu festivali birinci olarak tanımlıyoruz. Şimdi bu festivali geleneksel hale getirip, şehrin kültür ve sanat hayatına katkı sağlayalım istiyoruz, amacımız bu” dedi.

“Festival yaparken tarihi bir şehir olan Trabzon'un tarihine de bir vefayı önceledik. 101 yıl sonra şehrimize bir İstiklal Madalyası layık görüldü” diyen Genç, sözlerini "Bu İstiklal Madalyası'nı da fedakar ve cefakar balıkçı tekneleriyle beraber cepheye silah taşıyan ve takalarını kullananlar sayesinde bu şehir aldı. O nedenle bir vefayı da öne çıkararak "Altın Taka" isminde karar kıldık. Bunları önemsiyoruz" diye noktaladı.

Festival Direktörü Çağrı Şimşek de ön jüri elemesinden geçerek finale kalan 38 film arasından yapılacak seçimler sonucu dereceye giren yapımların belirleneceğini söyledi. Şimşek, “Önemli olan Trabzon Film Festivali'nin devam etmesi. Şehrimize büyük avantaj ve getirisi olacak” diye konuştu.