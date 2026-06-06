Trabzon'da Kültür Yolu heyecanı. Festival başladı

Trabzon ’un 4 bin yıllık köklü tarihi, eşsiz doğası ve zengin kültürel mirası, Kültür Yolu Festivali ile sanat ve kültürle buluşacak.

Fatih Sultan Mehmet’in fethettiği, Yavuz Sultan Selim’in valilik yaptığı, Kanuni Sultan Süleyman’ın doğduğu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün üç kez ziyaret ettiği Trabzon'daki festivalin açılış törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Trabzon Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay katıldı.

FESTİVAL 9 GÜN BOYUNCA DEVAM EDECEK

14 Haziran'a kadar sürecek olan festival kapsamında kent genelinde çok sayıda kültür ve sanat etkinliği düzenlenecek. Festivalin açılış programının ardından Bakan Yardımcısı Yazgı, Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi’nde sanatseverlerin ziyaretine açılan "Hane" Albayrak Hat Sergisi’ni gezdi.

Yazgı daha sonra Trabzon Müzesi’nde açılan "Yaşayan Miras: Trabzon" ile "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergilerini ziyaret ederek eserler hakkında bilgi aldı.

Festival kapsamında kentin tarihi ve kültürel değerlerini ön plana çıkaran sergiler, konserler, söyleşiler ve çeşitli sanat etkinlikleri 9 gün boyunca ziyaretçilerle buluşacak.