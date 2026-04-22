Traffic grubunun kurucularından Dave Mason hayatını kaybetti
22.04.2026 09:05
1946'da İngiltere'nin Worcester şehrinde doğan Mason, genç yaşlarında profesyonel müzisyen oldu.
Traffic grubunun kurucularından Dave Mason, 79 yaşında hayatını kaybetti. Rock and Roll Onur Listesi'ne de dahil olan sanatçının ölüm nedeni açıklanmadı.
Traffic grubunun kurucularından Dave Mason'dan acı haber geldi. Müzisyenin 19 Nisan Pazar günü Nevada, Gardnerville'deki evinde hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Ünlü müzisyenin ölüm nedeni ise açıklanmadı.
“MİRASI SONSUZA KADAR AÇIKLANACAK”
Mason'ın vefatıyla ilgili yapılan aile adına yapılan açıklamada "Dave Mason’ın vefat haberini derin ve büyük bir üzüntüyle paylaşıyoruz... Dave Mason, müziğe ve sevdiği insanlara adanmış olağanüstü bir hayat yaşadı" ifadeleri yer aldı.
Ünlü müzisyenin sosyal medya hesabından da Mason'ın sevgili eşi Winifred ile muhteşem bir akşam yemeği pişirdikten sonra, sevimli Star (Maltese cinsi köpeği) ayaklarının dibinde uyuklarken öldüğü bildirildi.
Açıklamanın devamında "En sevdiği koltuğunda, çok sevdiği güzel Carson Vadisi'nin ortasında huzur içinde hayata veda etti. Masalsı bir son... Hayatımızın müziğine ve neşelendirdiği kalplere kalıcı bir iz bıraktı. Mirası sonsuza kadar hatırlanacak" ifadeleri yer aldı.
Mason'ın ardından eşi Winifred Wilson ve kızı Danielle hayatta kalmıştır.
CİDDİ BİR KALP RAHATSIZLIĞI GEÇİRMİŞTİ
Öte yandan 2024 yılında rutin bir sağlık kontrolü sırasında ciddi bir kalp rahatsızlığı tespit edilmesinin ardından turne programını erteleyen Mason, 2025'te ise sağlık sorunları devam ettiği için tüm turne tarihlerini iptal etmişti.
Mason, o süreçte sosyal medya hesabından hayranlarına "İyileşme süreci uzun bir yol. Hepinize olan sevgim çok derin" diye seslenmişti.
1960'larda Traffic grubunun kurucularından biri olan Mason, gruptan ayrıldıktan sonra da başarılı bir solo kariyer sürdürdü. "Feelin' Alright?", "Only You Know and I Know" ve "We Just Disagree" gibi şarkılarıyla tanınan Dave Mason, yıllar içinde David Crosby, Graham Nash, Michael Jackson, Cass Elliot, Leon Russell gibi isimlerle çalıştı.