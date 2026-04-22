Traffic grubunun kurucularından Dave Mason hayatını kaybetti

Traffic grubunun kurucularından Dave Mason'dan acı haber geldi. Müzisyenin 19 Nisan Pazar günü Nevada, Gardnerville'deki evinde hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Ünlü müzisyenin ölüm nedeni ise açıklanmadı.

“MİRASI SONSUZA KADAR AÇIKLANACAK”

Mason'ın vefatıyla ilgili yapılan aile adına yapılan açıklamada "Dave Mason’ın vefat haberini derin ve büyük bir üzüntüyle paylaşıyoruz... Dave Mason, müziğe ve sevdiği insanlara adanmış olağanüstü bir hayat yaşadı" ifadeleri yer aldı.

Ünlü müzisyenin sosyal medya hesabından da Mason'ın sevgili eşi Winifred ile muhteşem bir akşam yemeği pişirdikten sonra, sevimli Star (Maltese cinsi köpeği) ayaklarının dibinde uyuklarken öldüğü bildirildi.

Açıklamanın devamında "En sevdiği koltuğunda, çok sevdiği güzel Carson Vadisi'nin ortasında huzur içinde hayata veda etti. Masalsı bir son... Hayatımızın müziğine ve neşelendirdiği kalplere kalıcı bir iz bıraktı. Mirası sonsuza kadar hatırlanacak" ifadeleri yer aldı.