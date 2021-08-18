Travis Barker'dan Kourtney Kardashian'a: Seninle her şey mümkün

Blink 182 grubunun bateristi Travis Barker, bir süredir Kardashian Ailesi'nin en sakin üyesi olan Kourtney Kardashian ile aşk yaşıyor. İki sevgili son olarak da Meksika'da Cabo San Lucas'a tatile gitti. O lüks tatil köyüne uzanan yolculuğun ise Barker için ayrı bir önemi vardı.

JET ÖNÜNDE FOTOĞRAF



Travis Barker, 19 Eylül 2008'de yaşadığı ve ölümün kıyısından döndüğü uçak kazasından tam 13 yıl sonra ilk kez uçağa ve yine o korkunç anları yaşadığı gibi özel bir jete bindi. Uçak korkusunu yenmesine aracı olan sevgilisi Kourtney Kardashian'a da bir sosyal medya paylaşımı üzerinden teşekkür etti. Barker, jetin önünde Kardashian ile öpüşürken çekilen bir fotoğrafı "Seninle her şey mümkün" mesajı eşliğinde paylaştı.

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Bir süredir Kourtney Kardashian ile mutlu bir ilişki yaşayan Travis Barker, 13 Eylül 2008'de Güney Carolina'dan Los Angeles'a özel bir jetle dönmeye hazırlanırken korkunç bir kaza yaşandı. Uçakta Barker'a, arkadaşı DJ Adam Goldstein, koruması Charles Still ve asistani Chris Baker eşlik ediyordu. Uçak havalanmaya hazırlanırken lastiklerinden biri patladı. Önce pistten çıkıp otoyola girdi, oradan da yol kenarındaki bir sete çarptı. Uçak alev aldı.



26 OPERASYON GEÇİRDİ

Pilot Sarah Lemmon ve yardımcı pilot James Bland, alev alan uçakta duman zehirlenmesi nedeniyle hayatlarını kaybetti. Koruma Still ile asistanı Baker da kazada hayatını yitirenler arasındaydı. Travis Barker ile DJ Goldstein, alev alan uçaktan son anda canlarını kurtardı. Kazada vücudu ciddi şekilde yanan Barker, iyeleşebilmek için 26 kez operasyon geçirdi.

Travis Barker ve Kourtney Kardashian uçuş sonrası tatilde

YOLCULUK ÖNCESİ GERGİNDİ



Barker da o günden bu yana, yani tam 13 yıldır uçağa binmedi. Fakat onun bu en büyük korkusunu yenmesine Kourtney Kardashian aracı oldu. Çift, Meksika'ya Kardashian'ın kardeşi Kylie Jenner'ın sahip olduğu özel jetle uçtu. 72 milyon doları aşkın bir değeri olduğu belirtilen uçağı sadece Kylie Jenner kullanmıyor. Ablalarının da o jetle seyahat etmesine izin veriyor genç milyarder. Travis Barker ve Kourtney Kardashian'a yakın bir kaynak, ünlü müzisyenin yolculuk öncesi çok gergin olduğunu belirtti. Barker'a en büyük destek ise sevgilisi Kardashian'dan geldi anlatılanlara göre.

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