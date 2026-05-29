Travis Scott ilk kez İstanbul'da. Sahne açılışını yapacak isim belli oldu

Jacques Webster yani bilinen sahne adıyla Travis Scott, son yıllarda yayımladığı "Utopia", "Astroworld" ve "Birds in the Trap Sing McKnight" albümleriyle dünya müzik listelerinde önemli başarılar elde etti.

"Sicko Mode", "Goosebumps" ve "FE!N"in aralarında olduğu parçalarıyla da geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan ve enerjik performansıyla tanınan Scott, Türkiye 'ye geliyor.

31 Mayıs Pazar akşamı Tersane İstanbul 'da düzenlenecek konser ile ilgili detaylar açıklanmaya başladı. İki bin 500 kişinin katılması beklenen konserin sahne açılışını, DJ ve prodüktör Faruk Sabancı yapacak. Heyecanla beklenen organizasyon için kapılar saat 16.00'da açılacak.