Tuba Büyüküstün Türkçe yanıtıyla gündemde. Arapça öğretmesini isteyene Türkçe öğretti

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Joy Awards 2026'da Tuba Büyüküstün, sunucuyla diyaloğuyla sosyal medyada konuşulan isimlerden biri oldu.

Sunucu, muhtemelen Arap olduğunu düşünerek Büyüküstün'e “Gerçekten Arapça öğretmene ihtiyacım var.” dedi. Teklife şaşıran Büyüküstün, İngilizce "Türkçe öğretsem nasıl olur"?" diye sordu. Sunucu bu öneriye “Belki daha iyi olur, haydi yapalım” karışlığını verdi. Büyüküstün, bu önerimin ardındından sunucuya Türkçe olarak “Samimiyeti” telaffuz ettirdi, sunucuya İngilizce karşılığını söyleyerek, hangi kelimeyi telaffuz ettirdiğini de söyledi.

Tuba Büyüküstün ve sunucunun konuşması sosyal medyada gündem oldu

Riyad'da gerçekleştirilen Joy Awards 2026, Lavanta halıda yoğun katılım ve yıldızlar geçidiyle dikkat çekti. Gecede Türkiye'den ve dünyadan birçok isim törene katıldı.

Tuba Büyüküstün, elbisesi, saç ve makyajıyla öne çıkan isimler arasında yer aldı. Lavanta halı röportajında yaşanan konuşma gündem oldu.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad, Cumartesi günü Arap ve uluslararası yetenekleri bir araya getiren yıllık Joy Ödülleri törenine ev sahipliği yaptı.

Joy Awards'a Türkiye'den Pınar Deniz, Barış Arduç, Meryem Uzerli, Hande Erçel, Hazal Kaya, Halit Ergenç gibi isimlerin de katıldığı belirtildi.

Ödül töreninde Büyüküstün'ün yanında oturan isimler de dikkat çekti.

Büyüküstün'ün, "Stranger Things" dizisinde "Eleven" karakterini canlandıran Millie Brown ile yan yana töreni izlediği; kendisine Halit Ergenç'in de eşlik ettiği belirtildi.

Yıldızlarla dolu etkinlik, Amerikalı şarkıcı Katy Perry'nin hit şarkılarından bazılarını seslendirdiği müzikal bir gösteriyle başladı. Performansı muhteşem bir havai fişek gösterisiyle sona erdi.

Perry, Suudi tasarımcı Waad Aloqaili'nin yerel Suudi yeteneklerine bir saygı duruşu olarak tasarladığı bir elbiseyle Lavanta Halısı'na geldi.

Oscar Isaac, Alexander Ludwig, Lee Byung-hun, Alfie Allen, Hande Ercel, Yusra ve Abdulmohsen Alnemr gibi oyuncular da katılımcılar arasındaydı.

Etkinliğe ayrıca Mohammed Abdo, Robbie Williams, Nancy Ajram ve Elissa gibi süperstarlar da katıldı.

Stranger Things dizisindeki rolüyle tanınan İngiliz oyuncu Millie Bobby Brown, Yılın Kişiliği Ödülü'nü kazandı.