Tuba Büyüküstün: Virüs geçtiğinde bile yanımıza maske ve eldiven alacağız

Dünyayı etkisine alan corona virüse karşı sosyal izolasyon uygulayan Tuba Büyüküstün, YouTube'da hayranlarının sorularını yanıtladı. Salgın geçtiğinde yurt dışına çıkarken artık yanına maske ve eldiven alacağını söyleyen 37 yaşındaki oyuncu "Yurt dışına gidersem kriterim ne olur bilmiyorum ama virüs geçtiği zaman sanırım hepimiz kullanmasak bile yanımıza maske ve eldiven alacağız. Bu dönem bize böyle bir deneyim ve alışkanlık verdi sanırım" dedi.

"DİKKAT ÇEKELİM DİYE YAPILACAK BİR PROJE DEĞİL"



Tuba Büyüküstün, şiddet gören kadınların durumunu anlatan bir projede yer alıp almayacağıyla ilgili olarak, "Aslında bu derin bir konu, kendi aramızda da konuşuyoruz. Günümüzde kadınlar fiziksel ya da psikolojik şiddete uğruyor. Aslında yanımızda kimse olmadığı için psikolojik şiddeti kimse de görmüyor ama bunu küçümsememek gerek. En az fiziksel şiddet kadar insanın içini çürüten bir şey bu durum. Hadi dikkat çekelim diye yapılacak bir şey değil. Eğer anlatılacak bir konu varsa, yapılır tabii ki" ifadelerini kullandı.



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