Tuba Büyüküstün yeni proje için İstanbul'a döndü

Sefirin Kızı çekimleri boyunca konaklaması için tutulan Konacık’taki evinden önceki gün ayrılan Tuba Büyüküstün, sabah saatlerinde kızları Maya ve Toprak’la Bodrum Merkez’de kahvaltı yaptı. Ünlü oyuncu daha sonra annesiyle babasını Göltürkbükü’ndeki evlerinde ziyaret etti. Büyüküstün, ailesiyle de vedalaştıktan sonra kızlarıyla beraber havalimanına geçti.



"DAHA TATLI ŞEYLER KONUŞALIM"

Havalimanında soruları yanıtlayan güzel oyuncu, İstanbul’a dönüş sebebinin yeni bir proje olduğunu “Dijital bir proje var, o sebepten dönüyorum" sözleriyle ifade etti. Büyüküstün’e sosyal medyada paylaştığı çiçek fotoğrafları hatırlatılarak “Hayatınızda birisi mi var?” sorusu yöneltildi. Oyuncu, gülerek “Daha tatlı şeyler konuşabiliriz” dedi.



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