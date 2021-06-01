Tuba Büyüküstün'ün plaj stili: Bot ve ceket

Sefirin Kızı çekimlerini tamamladıktan sonra kısa süreliğine İstanbul'a dönen Tuba Büyüküstün, soluğu yine Bodrum'da aldı. Yalıçiftlik'te bulunan bir otelde tek başına görüntülenen Tuba Büyüküstün, plaj tarzı ile dikkat çekti.



Ayağında bot ve sırtında ceketiyle sahila gelen Büyüküstün'ü görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Botlarını ve çoraplarını çıkararak, gölgede uzanan Tuba Büyüküstün yeni projesi için senaryo okudu.

Ünlü oyuncu, kısa bir süre senaryoya göz geçirse de tüm gün telefonu elinden düşürmemesiyle dikkat çekti.

Menajerimi Ara 40. yeni bölüm ön izleme sahnesi