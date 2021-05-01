Tuba Ünsal: Geçirgen bağırsak sendromu öldürmüyor, süründürüyor

Tuba Ünsal, 17 gün sürecek tam kapanma öncesi Nişantaşı’ndaki kitapçıyı altüst etti. Kendisi ve çocukları için 26 tane kitap alan oyuncu, “Biraz yüklendik. Yasakta bol bol okuruz. Kendim için ayurvedik beslenme, bağırsak-beyin ilişkisi, kadın-erkek beyni üzerine ve okumadığım romanları aldım” diye konuştu. Ünsal’ın Murat Pilevneli’nden olan kızı Sare’nin annesinin boyuna geldiği de görüldü.

AKSİLİKLER ÜST ÜSTE



Geçtiğimiz hafta Avusturya’daki bir detoks merkezine uçağı kaçırdığı için gidemeyen Ünsal, “Geçirgen bağırsak sendromu rahatsızlığım var, belli dönemlerde diyet ve sağlıklı beslenmem gerekiyor. Öldürmüyor ama süründürüyor. Bu yüzden gidecektim. Bir hafta içinde ya uçak kaçırdım, ya kalacağım merkezde corona virüs çıktı ya da pasaportum gelmedi” şeklinde konuştu.



GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU NEDİR?



Sindirim sisteminizin en önemli parçası bağırsaklar, besinlerin sindirilmeye devam ettiği ve neredeyse tamamının emildiği noktadır.



Bitişik bir şekilde filtre gibi sıralanmış olan Bağırsak hücreleri, bu dizilim sırasında sıkı bağlantılar (tight junction) ile birbirine kenetlenmiş şekilde durmaktadır. Bu sıkı bağlantılar bağırsaklardan kana sadece sindirilmiş besinlerin, sıvıların, vitamin ve mineral gibi küçük, zararsız maddelerin geçişine izin verir.



Geçirgen bağırsak sendromun bu sıkı bağlantıların bozulması sonucunda bağırsak duvarının geçirgenliğinin etkilenmesiyle ilişkilidir. Eğer bağırsak hücreleri arasındaki sıkı bağlantı bozulursa kana zararlı organizmalar, toksinler gibi istenmeyen maddelerin geçmesi söz konusu olabilir.

Kağıt Ev 3. bölüm 2. fragman