Tuba Ünsal İtalyan filminde başrol oynayacak

Tuba Ünsal, İtalyan yönetmen Marco Nicoletti'nin yeni filmi The Dead as told by Ants'ta rol almaya hazırlanıyor. Film hakkında görüşmek üzere önümüzdeki günlerde İtalya'ya gidecek olan ünlü oyuncu, haziranda Puglia'da kamera karşısına geçecek.

Haberler 24.11.2021 - 16:44

Tuba Ünsal İtalyan filminde başrol oynayacak

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İki yıldır Ayşe Kulin'in Adı Aylin romanından uyarlanan tiyatro projesi üzerinde çalışan Tuba Ünsal, hazırlıklarının sonuna gelmiş ve geçtiğimiz günlerde oyunun tanıtım çekimi için New York'a gitmişti. Çekimlerini tamamlayıp İstanbul'a dönen oyuncu, şimdi yeni sinema filminin heyecanı içinde.

Habertürk'ün haberine göre, birkaç yıl önce Paris'teki bir davette tanıştığı İtalyan yönetmen Marco Nicoletti, Tuba Ünsal'dan yeni sinema projesinde başrol oynamasını istedi. Teklife sıcak bakan oyuncu, önümüzdeki günlerde detayları görüşmek üzere İtalya'ya gidecek.

Senaryosunu Altın Küre ödüllü senarist Heidrun Schleef'in yazdığı 'The Dead as told by Ants' adlı dram filminin çekimlerine 2022'nin haziran ayında başlanması planlanıyor.

Tuba Ünsal, film için İtalya'nın son yıllarda dikkat çekmeye başlayan bölgesi Puglia'da kamera karşısına geçecek. İki farklı karaktere hayat verecek olan Ünsal, film için imajını da değiştirecek.

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