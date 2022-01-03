Tuğba Özerk sarhoş sahneye çıktığı iddialarına açıklık getirdi: Hipofiz bezi makroadenomu hastalığıyla mücadele ediyorum

Şarkıcı Tuğba Özerk, 2022 yılına Antalya'daki bir otelde dinleyicileriyle birlikte girdi. Ancak Özerk, sahnedeki dansı ve hareketleriyle dikkat çekti. Ayakta durmakta güçlük çeken 41 yaşındaki sanatçının, konsere alkollü çıktığı iddia edildi. Tuğba Özerk, ayrıca gecenin ilerleyen saatlerinde vokalistiyle şarkı söylerken dengesini kaybedip yere düştü. Bazı dinleyiciler, 41 yaşındaki sanatçının görüntülerini sosyal medyada paylaşıp, "Gecemizi rezil etti, sahneye sarhoş çıktı!" iddiasında bulundu.



Özerk konser öncesi sahne kıyafetini sosyal medyadan paylaştı

Sosyal medyada gündem olan görüntülerin ardından Tuğba Özerk, sessizliğini bozdu. Instagram hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Özerk, "Hakkımda iki gündür aralıksız süren sosyal medyadaki linç girişimine karşılık; cevap verme, gelişen olaylar ve yansıyan görüntülerin altına ahlaksızlığa varan yorumlar hakkımdaki bir gerçeği herkesle paylaşma gerekliliğini zorunlu hale getirmiştir" dedi.



Tuğba Özerk'in konserinden fotoğraf

Özerk paylaşımında "Bir süredir mücadele ettiğim, herkesle paylaşamadığım hatta kendimin bile zaman zaman kabullenmekte zorlandığım Hipofiz Bezi Makroadenomu tanısı konulan bir hastalıkla mücadele etmekteyim. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, aynı zamanda Jinekolojik Onkoloji Cerrahi Uzmanı Prof Dr. Eralp Başer'in gözetimi altında ilaç tedavim sürmektedir. Bu tümör nedeniyle görme alanı bozuklukları, bilişsel bozukluk (bilinç kaybı, senkop) riski altında bir hayatım var" diye yazdı.

"YARGISIZ İNFAZDAN VAZGEÇİLMELİ"



Tuğba Özerk "En yakınlarımın dışında kimsenin bilmediği bu durumu herkesle paylaşma sebebim ise; herkesin yayılan görüntüler karşısında kafalarındaki soru işaretlerini gidermek içindir. Artık hiçbir şeyin göründüğü gibi olamayacağı gerçekliği herkes tarafından kabul edilmesi gerekirken yargısız infaz yaparak, yaraya tuz basma zevkinden vazgeçilmesi gerekiyor" dedi.

"TEDAVİM BİTENE KADAR DİNLENECEĞİM"



Özerk sözlerini "Ben bu mesleğe yıllarını vermiş, yorumculuğun dışında söz-beste üreten, bu ülkenin tanınan bir sanatçısıyım. İçinde bulunduğum bu özel, mahrem durumla başa çıkmaya çalışırken, bir taraftan da aşık olduğum mesleğimi yapmaya çalışıyorum. Verdiğim rahatsızlıktan dolayı bu konuya kafa yoran, düşünen, buna enerji harcayan herkesten özür diliyorum. Tedavim bitene kadar bir süre dinlenmek için köşeme çekiliyorum ve üretmeye de devam edeceğim. Yeni yılda en büyük dileğim, herkes için sağlıklı bol müzikli günler. Sevgiyle kalın" diye bitirdi.

Hipofiz Bezi Makroadenomu nedir?

Hipofiz bezinin dokusunu oluşturan hücrelerin çeşitli nedenlerle kontrolsüz bölünmesi ve çoğalması sonucu kitle oluşturmasına hipofiz adenomu adı verilir. Hipofiz adenomları; fonksiyonları ve yapıları itibariyle iyi huylu tümörler olsa da; ulaşabildikleri boyutlar ve fonksiyon göstermelerine bağlı olarak çeşitli klinik belirtilere neden olarak sağlığı olumsuz etkileyebilir. Oldukça nadiren, hipofiz tümörleri kanserleşebilir. Yine klinikte izlenen hipofiz adenomları genellikle ön hipofizden kaynaklanır.

1 santimden büyük olanlara makroadenom denir



Hipofiz adenomlarının klinik belirtileri temelde kaynaklandıkları hipofiz hücresine bağlı olarak hormon üretip üretmediğine ve ulaştıkları tümör boyutuna göre değişkenlik gösterir. Buna göre çapı 1 cm’den küçük olan adenomlara mikroadenom adı verilirken; 1 cm’den büyük adenomlara makroadenom adı verilir. Mikroadenomlar sıklıkla çevre dokulara belirgin bir sorun yaratmasa da; makroadenomlar hipofizin komşuluğunda bulunan anatomik yapılarda ve hipofiz bezinin kendisinde bası yoluyla sorunlar meydana getirebilir.

Her 5 kişiden birinde görülebilir

Yaklaşık 5 kişiden birinde görülen hipofiz bezi tümörleri (hipofiz adenomları), iyi huylu tümörler arasında yer alıyor. Yani yaşam boyu belirti ve zarar vermeden kalıyor. Ancak hipofiz bezinin işlevi çok önemli olduğundan, tümörün büyümesi ve vücudun ihtiyacı olmayan hormonları salgılaması sonucu ciddi sağlık sorunları oluşturabiliyor.

Hipofiz bezi tümörleri kafaiçi tümörlerin yüzde 15’ini oluşturur ve çok nadir olarak habistir. Tedavisi ameliyat, ilaç ve radyocerrahi yani Gamma Knife tedavisidir. Daha çok 25-45 yaşları arasın da kadın ve erkekte görülür ancak daha erken ve daha geç yaşlarda da görülebilir.



TUĞBA ÖZERK KİMDİR?



Tuğba Özerk, 4 Haziran 1980'de İzmir'de doğdu. Melih Özakat İlkokulu'na, Özel Çakabey Lisesi'nde ortaokula ve konservatuvarda liseye gitti. 7 yaşında okul hayatına başlamasıyla TRT ve İzmir Devlet Konservatuvarı'nın çocuk korolarında müzik eğitimine başlaması aynı zamana denk gelir.



12 YAŞINDA SEKEN AKSU İLE VOKAL



İlk geri vokal deneyimini 12 yaşında Sezen Aksu'yla beraber 1992 yılında gerçekleştirdi. Sezen Aksu'nun yanında solo ve vokal çalışmaları devam ederken okul hayatı İzmir'de devam etmekteydi.



İLK SOLA ALBÜMÜ DÜN GİBİ



İlk TV programına yine Sezen Aksu'yla 1992 yılında TRT'de çıktı. Geri vokal çalışmalarının yanı sıra bu programda solo bir şarkı da seslendirmesi kamuoyunda büyük ilgi gördü. Büyük yetenek olarak lanse edilen Tuğba Özerk'in sahne ve müzik hayatı tam anlamıyla böyle başladı denilebilir. Okul hayatı bittikten sonra İstanbul'a taşınan sanatçı aralarında Ege, Deniz Seki gibi isimler bulunan sanatçılara geri vokal yaptı. Daha sonra solo sahne çalışmalarına başlayan Özerk, 2002 yılının Aralık ayında Dün Gibi adlı ilk solo albümünü çıkardı.



DİZİDE OYNADI



Aşk yarası adlı şarkısıyla uzun süre radyolarda liste başlarında yer aldı. Albümle beraber oyunculuk yönünü gösterebilme fırsatı yakalayan sanatçı, Böyle mi olacaktı dizisinde bir sene kadar rol aldı.

Tuğba Özerk, geçen yıl Gökmen Tanaçar ile evlendi

İlk albümünde bir tane bestesi olan Özerk üç senelik boşlukta birçok besteye de imza attı.6 Temmuz 2005 tarihinde Lo Lo Lo adlı ikinci solo albümünü çıkardı.'Lo Lo Lo' adlı şarkısıyla uzun süre radyolarda liste başı oldu. İkinci albümünde bir tane bestesi olan iki senelik boşlukta birçok besteye de imza attı.



TUĞBA ÖZERK ALBÜMLERİ



Tuğba'dan Akustikler, Vo. 1 – 2020

Hergele – 2019

Ahirim Sensin – 2019

Fikret Şeneş Şarkıları – 2019

Hergele (Akustik) – 2019

Aynı Semtin Çocukları – 2016

Süslü Günah – 2017

Çocuk Diskosu – 2016

Derin Darbe – 2014

Kolay Değil – 2012

Aklımda Sen Varsın – 2011

Aşkın Her Hali – 2009

Yıkıldı Duvarlarım – 2007

Tuğba Özerk – 2005



TUĞBA ÖZERK ŞARKILARI



Aşk Yarası (2003)

Lo Lo Lo (2005)

El Gibi (2006)

Yastık (2007)

Aşkın Tam Vakti (2007)

Acı Hatıralar (2007)

Zar (2008)

Alışmak Sevmekten Zor (2008)

Eros (2009)

Bitter Çikolata (2009)

Makas (2009)

Gidesim Geldi (2010)

İlan (2011)

Aklımda Sen Varsın (2011)

Şeytanın Ortağı (2011)

Kolay Değil (2012)

Derin Darbe (2014)

Bu Gece (2015)

Aynı Semtin Çocukları (2016)

Başkasını Seviyorum (2016)

Gitme (2016)

Süslü Günah (2017)

Patron (2018)

Ahirim Sensin (2019)

Hergele (2019)



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