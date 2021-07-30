Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur'un son halini paylaştı

Arabesk müziğinin sevilen ismi Ferdi Tayfur, son imajıyla sosyal medyada gündem oldu. 75 yaşındaki Tayfur, beyazlamış sakalları ve saçlarıyla adeta bambaşka birine döndü.

30.07.2021 - 12:53

Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur'un son halini paylaştı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Ferdi Tayfur'a oğlunun böbreği nakledildi

Ferdi Tayfur'a oğlunun böbreği nakledildi

Uzun zamandır ekranlarda yer almayan şarkıcı-oyuncu Ferdi Tayfur, gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Vaktini çoğunu evinde geçiren Tayfur'un son hali dikkat çekti.

"FERDİ BABA'NIN SELAMI VAR"

Sanatçının kendisi gibi şarkıcı olan kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından babasının beyazlamış sakalları ve saçlarıyla yeni imajını paylaştı.

 Tayfur, babasının fotoğrafına "Ferdi Baba'nın hepinize selamı var" notunu ekledi. Usta sanatçının son hali büyük ilgi gördü. Kısa sürede binlerce kullanıcı fotoğrafı beğendi.

Ada Masalı 7. yeni bölüm fragmanı

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...