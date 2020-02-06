Tülin Şahin doğumdan 4 ay sonra defileye çıkıyor

Portekizli iş insanı Pedro de Noronha ile geçen yıl evlenen ve kasımda kızı Siena Leyla’yı kucağına alan Tülin Şahin, Şamdan Plus dergisine annelik serüvenini, ilişkisini ve mesleğini anlattı.

"ARAŞTIRMACI BİR BABA"



Şahin “Eşim ile Amerika’da tanıştık. Ortak bir Amerikalı senatör arkadaşımızın sayesinde oldu. Tanışır tanışmaz evleneceğimizi ve kızımızın olacağını söyledi. Şimdi çok araştırmacı ve ilgili bir baba. Bana yardımı büyük” dedi.

"HAMİLELİĞİM KISMEN ZOR GEÇTİ"



“Hamileliğim yaza denk gelince kısmen zor geçti. Bel fıtığı ağrılarım arttı" diyen Tülin Şahin'in açıklamalarından dikkat çeken başlıklar ise şöyle:

"BİRAZ GÖBEKLİ GEÇMEKTE SORUN GÖRMÜYORUM"



- “İlk günden beri geceleri Siena Leyla ile el ele uyuyoruz.”



- “Gebe kaldığımda 59 kiloydum, 73’le tamamladım. Şu an 63’üm. Zayıflamak için hiç acele etmiyorum. Yavaş yavaş 12 kilo daha vereceğim. Spora başlamadım bile. Biraz göbekli gezmekte sorun görmüyorum. Kadınların doğumdan hemen sonra fit olması isteniyor. Yok öyle bir dünya!”



- “Mankenliği bırakmayı düşünmüyorum. Önümüzdeki hafta Londra’da Y Plus’ın defilesine çıkacağım.”