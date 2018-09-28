Ekranların en kaliteli, en şık, moda programı Tülin Şahin ile Moda 8. Sezonuyla Cumartesi izleyicileriyle buluşacak.



Kadınların vazgeçilmez programı Tülin Şahin ile Moda her hafta moda, sağlık, spor, beslenme, bakım ve seyahat gibi konular hakkında tüyolar paylaşarak izleyicilerine görsel ve bilgi şöleni yaşatacak.



En kaliteli, en şık, moda programı Şahin'in modaya dair tüyoları ekrana yansıyacak.



Sonbahar’a girerken cildinize iyi gelecek ürünler neler, sanat galeri açılışlarına giderken neler giymeli, sağlıklı ve ışıl ışıl bir bronzluğu nasıl elde ederiz, en sağlıklı nasıl tüketebiliriz,

İnce, estetik ve fit bir bedene kısa sürede nasıl sahip oluruz? gibi soruların yanıtı Cumartesi günü saat 12.00'de ekranda olacak.

TÜLİN ŞAHİN İLE MODA YENİ SEZON TANITIMI - İZLE

