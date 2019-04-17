Tülin Şahin ve Pedro de Noronha'nın ailelerinin katıldığı sade bir tören ile Lizbon’daki evlerinde dünyaevine girdi. İkili işlerinin yoğunluğu nedeniyle balayını erteledi.
Türkiye-Portekiz hattında yaşamaya devam edecek olan çift, evlilik sorularını gülümseyerek karşılamışlar ve evliliğe yeşil ışık yakmışlardı.
En kısa sürede Türkiye’de de bir kutlama organize edecek olan çift mutluluklarını paylaşmak için dostlarıyla bir araya gelecek.
Tülin Şahin ile Pedro de Noronha evlendi
Yaşam
Ünlü model Tülin Şahin, dokuz aydır birlikte olduğu Portekizli iş insanı Pedro de Noronha ile Portekiz’de dünyaevine girdi.
Tülin Şahin ve Pedro de Noronha'nın ailelerinin katıldığı sade bir tören ile Lizbon’daki evlerinde dünyaevine girdi. İkili işlerinin yoğunluğu nedeniyle balayını erteledi.