İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR (TIKLA İZLE) Tülin Şahin New York'ta podyuma çıktı

Tülin Şahin ve Pedro de Noronha'nın ailelerinin katıldığı sade bir tören ile Lizbon’daki evlerinde dünyaevine girdi. İkili işlerinin yoğunluğu nedeniyle balayını erteledi.



Türkiye-Portekiz hattında yaşamaya devam edecek olan çift, evlilik sorularını gülümseyerek karşılamışlar ve evliliğe yeşil ışık yakmışlardı.



En kısa sürede Türkiye’de de bir kutlama organize edecek olan çift mutluluklarını paylaşmak için dostlarıyla bir araya gelecek.

